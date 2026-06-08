Florentino Pérez lance un premier chantier très polémique juste après sa réélection

C’est un dossier très sensible à Madrid. Et Enrique Riquelme n’a d’ailleurs pas hésité à insister dessus, dénonçant les plans de Florentino Pérez à ce sujet. Le président merengue souhaite effectivement, depuis plusieurs années déjà, ouvrir le capital du club à des investisseurs étrangers. Ou, autrement dit, vendre des parts du club, qui appartient jusqu’ici intégralement aux socios.

La suite après cette publicité

Forcément, c’est une mesure polémique, puisque les socios sont très attachés aux traditions et à ce statut qui est très rare dans le monde du foot. En mettant fin, même partiellement, à ce modèle, le Real Madrid perdrait de son prestige et de ce qui le rend unique. L’arrivée de capital externe pourrait aussi avoir des conséquences au niveau de la prise de décisions, et il y a de véritables craintes à ce sujet du côté de la capitale espagnole.

Un référendum à venir

Comme l’indique Marca, Pérez a pour projet de mettre en marche cette ouverture de capital et ce changement de statut juridique au plus vite. Il s’agirait, pour commencer du moins, d’une vente de 5% du club à un ou plusieurs investisseurs, alors que les 100 000 socios auraient toujours le contrôle via une société filiale.

La suite après cette publicité

Il devra organiser un référendum pour faire valider cette transformation par les socios, et il aura besoin d’obtenir une majorité absolue des voix. Ce qui est loin d’être assuré, surtout quand un tiers des socios a voté pour Riquelme, en bonne partie à cause des plans de Pérez concernant la vente du club. Le président du Real Madrid devra donc se montrer convaincant, avec des arguments solides, pour que les socios votent en faveur d’une décision qui changera clairement l’histoire du club de la capitale espagnole…