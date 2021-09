OGCN-OM : pourquoi Christophe Galtier et Jorge Sampaoli ont été épargnés

Quelques semaines après les incidents qui ont eu lieu lors de la rencontre entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille le 22 août dernier, les sanctions sont tombées mercredi soir. Le match sera à rejouer sur terrain neutre, l’OGC Nice a été condamné à trois matches à huis clos total et deux points de pénalité, dont un avec sursis. Côté marseillais, Pablo Fernandez est suspendu de toutes fonctions jusqu’au 30 juin 2022, Alvaro Gonzalez écope lui de deux matches de suspension et Dimitri Payet d’un match avec sursis.

Les entraîneurs des deux équipes, Christophe Galtier et Jorge Sampaoli, ont pour leur part échappé à des sanctions, alors qu’ils ont participé à quelques accrochages pendant les échauffourées. Une personne en interne explique cette décision car « pour les deux coaches, on voit qu’il y a des choses, des accrochages, mais rien de bien clair. On voit Sampaoli se débattre, mais c’est confus. Pour Galtier, on voit ce contact avec Friio, mais ensuite, les deux discutent tranquillement dans les couloirs (...) La commission a préféré juger ce qui était le moins discutable, ce qui laissait le moins de place au doute », rapporte L’Équipe.