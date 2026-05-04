Villarreal se sépare de son entraîneur Marcelino

Le Villarreal vient d’officialiser la fin de son aventure avec Marcelino, qui quittera le club à l’issue de la saison. Arrivé en 2023 pour son deuxième passage chez le Sous-marin jaune après un bref passage sur le banc de l’OM, l’entraîneur asturien aura réussi à le qualifier à nouveau en Ligue des champions, au terme d’une des meilleures saisons de l’histoire du club. Villarreal est actuellement 3e de Liga. D’après Marca, les deux parties n’ont pas réussi à s’entendre pour prolonger l’aventure et ont donc mis fin à leur collaboration.

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«Villarreal CF lui rendra hommage lors du dernier match de LaLiga contre l’Atlético de Madrid, qui sera l’occasion de célébrer la qualification en Ligue des champions avec les supporters à l’Estadio de la Cerámica. Merci du fond du cœur, Marce. Merci pour tout ce que tu as apporté à ce club et à ses supporters. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite de ta carrière sportive», indique le club dans son communiqué.