Championnat National U19 : l'AS Monaco domine le PSG et rejoint Nantes en finale

Dans le cadre des demi-finales du Championnat National U19 qui se tenaient ce week-end, l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain croisaient le fer ce dimanche en Moselle, à Amnéville plus précisément. Le vainqueur pouvait décrocher son billet pour la finale face au FC Nantes, tombeur de Brest (2-0) la veille. Et ce sont les Asémistes qui ont pris le meilleur sur les Parisiens de Zoumana Camara.

La suite après cette publicité

Face au club parisien emmené notamment par Ismaël Gharbi, l'AS Monaco a su faire la faire différence pour finalement s'imposer sur le score de 4-2. Alors que les deux équipes étaient dos à dos à la pause (1-1), les jeunes joueurs du Rocher ont passé la seconde après la pause avec notamment un doublé d'Edan Diop, le frère de Sofiane. La finale entre Nantes et l'ASM aura lieu le 5 juin à Saint-Quentin.