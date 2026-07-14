Coupe du Monde 2026 : on en sait plus sur la cérémonie de clôture

La FIFA a dévoilé les premiers détails de la cérémonie de clôture de la Coupe du Monde 2026, qui se tiendra le 19 juillet au Stade de New York–New Jersey, juste avant la finale. Présentée comme un événement « digne d’une édition historique », elle retracera le parcours des 48 sélections engagées dans ce Mondial organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique, dans une ambiance mêlant football, musique et culture.

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Plusieurs célébrités sont déjà annoncées, dont Laura Pausini, Robbie Williams, Nicole Scherzinger, IShowSpeed et Tom Cruise, qui fera une apparition spéciale. Jennifer Hudson interprétera l’hymne américain. La FIFA promet également la participation active des supporters et d’autres invités surprises, dont les noms seront révélés dans les prochains jours.