Super League : jackpot à venir pour le Barça et le Real Madrid

La planète football retient son souffle. Dans quelques jours - le 21 décembre pour être exact -, la Cour européenne de justice rendra son verdict concernant la légalité du monopole de l’UEFA sur le football européen. Un verdict pour le moins attendu en Espagne, puisqu’en cas de décision favorable, le projet de la Super League pourrait voir le jour et ainsi permettre au FC Barcelone et au Real Madrid, en tant que deux seuls membres fondateurs, d’empocher chacun un milliard d’euros selon MD.

Selon le média catalan, les investisseurs sont prêts à mettre 15 milliards d’euros pour lancer la compétition, dont la valeur est estimée à 100 milliards d’euros. Le plan prévoit que les investisseurs gardent 15% du futur chiffre d’affaires tout en reversant une partie des 85% restants aux deux membres fondateurs - le Barça et le Real Madrid, pas la Juventus qui s’est désistée - qui devraient également hériter d’une prime pour avoir maintenu le projet en vie. Soit un milliard d’euros chacun d’après MD, qui assure qu’une telle somme ferait «disparaître d’un seul coup les problèmes financiers des deux clubs». «Après avoir lu l’arrêt et prouvé que le monopole de l’UEFA est illégal, nous pouvons enfin rendre public le résultat de plus d’un an de discussions avec les parties prenantes et proposer un format de compétition européenne ouverte pour plus de 60 clubs», s’avance Bernd Reichart, PDG de A22 Sports, la société à l’origine de la Super League.