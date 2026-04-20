Le prix des billets pour PSG-Bayern rend fou les supporters

Pour les amoureux du Paris Saint-Germain et les inconditionnels de Céline Dion, les derniers mois de l’année 2026 s’annoncent sous le signe de l’intensité, des émotions et très certainement de la gestion financière. Et pour cause, en ce lundi matin, la grogne monte parmi les supporters du club de la capitale. Il faut dire qu’en se rendant sur la plateforme Ticketplace, les prix affichés pour la demi-finale aller de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern ont de quoi donner des sueurs froides. Il faut ainsi compter plus de 1 000€ pour s’offrir les deux billets côte à côte les moins chers. Des billets placés tout en haut de la tribune Boulogne.

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Pour une place seule et au prix le plus bas, il faudra débourser pas moins de 495€ afin de pouvoir s’installer tout en haut et sur un côté de la tribune Paris. Et ces tarifs ne sont qu’un prélude à des excès plus criants encore puisque rappelons que sur cette plateforme, ce sont les revendeurs qui fixent eux-mêmes leur prix. Dans cette optique, certains billets s’envolent alors à 1357€. Pire encore, si vous souhaitez assister à ce match de gala au plus près de l’action, un lot de quatre billets situés tout en bas de la tribune Paris, dans l’axe du terrain, est mis en vente pour la modique somme de 9.440€. Un montant qui confine au vertige et qui, à lui seul, semble redéfinir les contours de la passion sportive. S’il suffisait d’aimer…