Le FC Barcelone veut baisser le salaire de trois de ses tauliers

Selon Marca, le FC Barcelone négocierait une baisse de salaire avec trois de ses tauliers, Gérard Piqué(35 ans), Sergio Busquets (33 ans) et Jordi Alba (33 ans). Le club catalan est obligé d’entreprendre une telle démarche auprès de ses cadres car sinon il n’aura pas les fonds suffisants pour pouvoir être actif durant le prochain mercato estival.

Les trois joueurs espagnols couteraient environ 100 millions d’euros la saison prochaine au Barça, une somme conséquente répartie entre les salaires et les primes, qui doit être rapidement réduite par le club. Les négociations ne seraient cependant pas simples pour les Blaugranas car aucun des joueurs cités n’a déjà réduit son salaire. Le cas de Busquets semble cependant le plus simple car le milieu espagnol voit son contrat se terminer en juin 2023 alors que Piqué et Alba sont eux engagés avec Barcelone jusqu’en 2024, ce qui pourrait bloquer les négociations.