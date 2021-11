La mise en garde de Christophe Galtier sur le retour des ultras niçois à l'Allianz Riviera

Ce dimanche, pour la réception de Montpellier comptant pour la 13e journée de Ligue 1, les Ultras de la Populaire Sud vont faire leur grand retour dans les tribunes de l'Allianz Riviera. Après quatre matchs de suspension consécutifs aux tristes incidents survenus lors du match de Nice-OM, ils seront ainsi présents pour soutenir l'OGC Nice, actuel dauphin du PSG. Pour l'occasion et afin de fêter leur retour dans l'antre niçoise, les Ultras ont d'ores et déjà prévu un rassemblement en marge de cette rencontre : «les matchs qui arrivent ont une importance capitale et nous devons jouer notre rôle de 12e homme en remplissant le stade de nos couleurs, écharpes, drapeaux et surtout nos voix. Ainsi, tous les rêves sont permis», peut-on ainsi lire dans leur communiqué.

Une bonne nouvelle pour les Aiglons qui pourront donc compter sur un soutien de taille mais qui amène, tout de même, Christophe Galtier à une mise en garde certaine... Présent en conférence de presse, ce vendredi, le coach du Gym a ainsi souhaité rappeler l'importance d'une ferveur saine pour ne pas pénaliser le club sur le plan sportif : «il y aura évidemment beaucoup plus de monde que sur les derniers matches. On est content de retrouver du public sans oublier que nous avons toujours un point avec sursis. Je dis ça car d’autres clubs ont cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je dis ça car il y a des supporters en France et en Europe qui continuent à mal se comporter et à mettre en danger le résultat comptable de l’équipe». Tout en sachant que l'OGC Nice, deuxième du championnat, a déjà perdu un point et qu'une nouvelle sanction pénaliserait fortement les ambitions d'un certain Youcef Atal prêt à «courir derrière le PSG et ne plus lâcher cette deuxième place».