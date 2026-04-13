Le Bayern Munich veut s’offrir une star de Premier League à 60 M€ !

Le Bayern Munich version Vincent Kompany semble avoir retrouvé sa superbe cette saison. Leader solide de la Bundesliga, le Rekordmeister affiche une sérénité retrouvée sur la scène nationale et paraît invincible de l’autre côté du Rhin. Mais c’est surtout sur la scène européenne que les regards se tournent alors que se profile un 1/4 de finale retour de Ligue des Champions haletant face au Real Madrid ce mercredi. Après avoir roulé sur la concurrence en phase régulière, hormis une défaite contre Arsenal (3-1), le Bayern n’a fait qu’une bouchée de l’Atalanta Bergame en huitièmes de finale avant de battre le Real Madrid au Bernabéu lors du quart de finale aller de C1 mardi dernier (1-2).

La suite après cette publicité

Une réussite impressionnante qui s’appuie largement sur une force de frappe offensive aux accents britanniques. L’attaque bavaroise est aujourd’hui portée par des visages bien connus de la Premier League qui affichent des statistiques impressionnantes. Harry Kane continue d’affoler les compteurs avec une régularité folle (49 buts en 41 matchs), tandis que Michael Olise réalise une saison de Ballon d’Or avec 17 buts et 29 passes décisives à son actif. Luis Díaz, arrivé cet été de Liverpool, apporte cette percussion et ce déséquilibre qui faisaient défaut par le passé. Une nouvelle preuve que le Bayern a eu raison de miser sur les talents confirmés du championnat anglais.

La suite après cette publicité

Anthony Gordon, priorité du Bayern Munich pour l’été prochain

Fort de ces succès, la direction sportive munichoise compte bien persévérer dans cette stratégie de recrutement outre-Manche. Même si l’expérience Nicolas Jackson n’a pas été la bonne pioche espérée, ne répondant pas totalement aux attentes placées en lui, le Bayern ne change pas son fusil d’épaule. En ce sens, le club a désormais jeté son dévolu sur Anthony Gordon pour densifier son secteur offensif, comme l’explique Sky Germany. Le profil de l’ailier des Magpies coche toutes les cases recherchées par Kompany et a été érigé en priorité absolue par les dirigeants bavarois.

À 25 ans, l’international anglais est lié à Newcastle jusqu’en 2030, et son contrat ne comporte aucune clause libératoire, ce qui place le montant potentiel du transfert aux alentours des 60 millions d’euros. Des discussions concrètes auraient déjà eu lieu avec ses représentants dans l’optique de le faire concurrencer Luis Diaz sur l’aile gauche. Sa polyvalence lui permet également de jouer en tant que buteur et ainsi, en cas de venue, de permettre à Harry Kane de souffler. Si Newcastle se montre pour l’instant déterminé à conserver son joueur clé, le Bayern n’a toujours pas discuté avec les Magpies pour négocier l’arrivée de l’Anglais, auteur de 17 buts en 46 matchs cette saison.

La suite après cette publicité

Regardez en direct Bayern Munich - Real Madrid sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.