PSG : Marquinhos donne des nouvelles de Sergio Rico

Quelques instants après la célébration du onzième titre de champion de France samedi soir, le défenseur central brésilien Marquinhos a d’abord donné des nouvelles rassurantes de son coéquipier espagnol Sergio Rico, revenant également sur les hommages du club pour l’Espagnol : «c’était une semaine difficile, avec toutes les nouvelles de Sergio surtout Les dernières nouvelles sont rassurantes. Il progresse bien, on est content. On a pu célébrer le titre pour lui envoyer un peu d’énergie. C’était une soirée avec beaucoup d’émotions, tout ce que les ultras ont fait pour lui et les joueurs aussi, on envoie toute cette énergie pour lui pour qu’il puisse se sortir de cette épreuve.»

Toujours interrogé au micro de Canal +, l’international auriverde et capitaine parisien s’est également prononcé sur le prochain exercice, espérant que l’équipe fasse un meilleur parcours sportif que celui qui vient de s’achever ce samedi soir : «nouvelle saison, nouveaux objectifs. La saison prochaine, on veut toujours s’améliorer, aller plus loin, progresser. C’est ça notre pensée, se reposer un petit peu. On va donner du temps aux dirigeants et au coach pour qu’ils puissent travailler. L’année prochaine, on va tous s’améliorer et faire une meilleure saison que celle-là.»

