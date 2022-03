Liga : la Real Sociedad bat Majorque et s'approche du podium

Match en retard de la 21e journée de Liga : septième avant la rencontre, la Real Sociedad se déplaçait au Visit Mallorca Estadi pour y affronter Majorque, 16e mais à cinq points de la zone rouge. Les Basques avaient l'occasion d'occuper la première place européenne du Championnat occupée par Villarreal (6e). Les Bermellones1 pouvaient quant à eux prendre de l'avance sur le premier relégable, Cadix (18e).

Finalement, la logique était respectée avec la victoire de la Real (2-0) en terres baléares. L'ancien Cityzen David Silva ouvrait le score en première période (1-0, 35e) avant que Mikel Merino n'inscrive le but du break après l'heure de jeu (2-0, 62e). Avec ce succès, les Bleu-et-Blanc se hissent à la sixième place de la Liga et ne sont plus qu'à deux points du podium avant de jouer le Real Madrid le week-end prochain. Le RCD Majorque ne bouge pas de sa 16e place au classement.