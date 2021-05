Real Madrid : les candidats pour remplacer Zinedine Zidane

La suite après cette publicité

C'est plus ou moins acté. La presse madrilène est unanime : Zinedine Zidane va quitter le Real Madrid en fin de saison. Il l'a même déjà annoncé clairement à ses joueurs le week-end dernier. Fatigué et estimant que son cycle touche à sa fin, le Français va donc laisser le banc du Santiago Bernabéu - même si l'équipe joue en ce moment à Valdebebas - à un nouveau locataire. Mais qui pourrait bien le remplacer ?

Pour Marca et AS, il n'y a que très peu de doutes. Raúl, l'ancien coéquipier du Français à l'époque, est le favori pour prendre la relève sur le banc merengue. Aujourd'hui à la tête du Real Madrid Castilla, qu'il a qualifié en playoffs de montée en deuxième division, l'ex-attaquant madrilène a gravi les échelons au sein du club et ses méthodes de management sont très appréciées en interne.

La folle rumeur Ancelotti

D'autres clubs, comme l'Eintracht Francfort, souhaitent lui offrir leur poste d'entraîneur, mais nul doute qu'il sera difficile de l'imaginer dire non à Florentino Pérez et prioriser un autre club. Massimiliano Allegri serait lui aussi sur la liste du président de la Casa Blanca, tout comme Joachim Löw, dont l'aventure à la tête de la sélection allemande prendra fin après l'Euro. Selon le journaliste spécialisé Fabrizio Romano, une réunion a déjà eu lieu entre l'état-major madrilène et Allegri.

De son côté, la presse anglaise et plus particulièrement le Daily Mail affirme que le Real Madrid envisage de rapatrier Carlo Ancelotti, qui avait permis aux Merengues de remporter leur Décima tant attendue en 2014. Nul doutes que dans les prochains jours, de nombreux noms reviendront encore sur le devant de la scène...