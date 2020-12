Pourquoi le Barça a refusé Raul de Tomas

C'est l'une des attractions du début de saison en Espagne. Malgré la relégation de l'Espanyol Barcelone à la fin de la saison dernière, Raul de Tomas est resté pour jouer en deuxième division. Et bien lui en a pris, puisqu'il enchaîne les buts cette année : 12 buts en 17 matchs de championnat.

Mais, il aurait bien pu se retrouver dans l'autre club de Barcelone, le plus prestigieux. Ainsi, Mundo Deportivo explique que le Barça a manifesté un intérêt pour l'attaquant de 26 ans cet été, outre les Memphis Depay et Lautaro Martinez. Son dossier serait tombé sous les yeux des dirigeants Culés, mais aurait été abandonné à cause d'une clause libératoire fixée à 60 millions d'euros et à des doutes quant à sa capacité à performer au plus haut niveau.