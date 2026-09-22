Real Madrid : Federico Valverde victime d’une entorse à la cheville

Touché suite à un tacle mal maîtrisé par Kang-in Lee lors du derby entre l’Atlético de Madrid et le Real Madrid ce dimanche (défaite 2-1), Federico Valverde avait fini la rencontre avec une cheville enflée. Ne pouvant pas faire les examens médicaux tant que ça n’avait pas dégonflé, il a pu le faire ce mardi.

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Nuevo parte médico de Valverde.https://t.co/bAPEDqcJc4 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 22, 2026

Et le milieu uruguayen devrait manquer entre 2 et 3 semaines de compétitions, ce qui lui permettrait d’envisager un retour après la trêve internationale : «suite aux examens passés aujourd’hui par les services médicaux du Real Madrid sur notre joueur Fede Valverde, il souffre d’une entorse de grade 3 à la cheville gauche. Son rétablissement sera suivi de près.»