Le Havre : Demba Ba s’en va aussi, c’est la crise à tous les étages !

Le Havre n’en finit plus de sombrer. Deux jours après le licenciement de Didier Digard et la démission de Jean-Michel Roussier, le club normand vient de subir une nouvelle secousse. Selon les informations de L’Équipe, Demba Ba a, lui aussi, décidé de quitter ses fonctions de directeur sportif. Une nouvelle qui plonge un peu plus le HAC dans la crise, alors que son début de saison est particulièrement préoccupant. Quentin Rauzier, arrivé cet été comme adjoint, devrait prendre la suite à la direction sportive.

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Tout a commencé après la grosse débâcle concédée face au Paris Saint-Germain (1-5). Battus pour la septième fois de la saison en championnat, les Havrais n’ont toujours pas remporté la moindre rencontre après neuf journées de Ligue 1. Avec seulement deux points au compteur, le club doyen traverse une situation sportive extrêmement délicate. Une dynamique qui a finalement conduit la direction à mettre officiellement à pied Didier Digard, arrivé sur le banc avec l’ambition de maintenir le HAC dans l’élite.

Le Havre n’a toujours pas gagné cette saison

Mais le départ de l’entraîneur de 39 ans n’a pas été le seul bouleversement en interne. Jean-Michel Roussier a également présenté sa démission de la présidence du club, une décision acceptée par Blue Crow Sports Group, propriétaire du HAC. Celle-ci avait été présentée et actée jeudi dernier, avant d’être officialisée dans un communiqué. Pour assurer l’intérim sur le banc, Jaïr Karam, directeur du centre de formation, a été désigné. Une solution provisoire dans un contexte particulièrement instable.

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Et maintenant, c’est donc Demba Ba qui s’apprête à quitter le navire. Le directeur sportif ne souhaite visiblement pas poursuivre l’aventure dans ces conditions, laissant le club doyen sans président, sans directeur sportif et sans entraîneur titulaire. Un véritable chantier attend Blue Crow Sports Group, qui va devoir reconstruire son organigramme tout en trouvant rapidement des solutions pour redresser la situation sportive. Au-delà de la crise de résultat, l’urgence est désormais à tous les étages.