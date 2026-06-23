CdM 2026, Portugal : Cristiano Ronaldo s’agace après une question sur Lionel Messi

Auteur d’un doublé face à l’Ouzbékistan (5-0), Cristiano Ronaldo (41 ans) a enfin lancé sa Coupe du Monde 2026. La star de la Seleção das Quinas a répondu aux critiques, mais il faut visiblement éviter de lui parler de Lionel Messi, auteur de 5 buts en 2 matches. Un journaliste a tout d’abord demandé à CR7 si ça lui ferait plaisir de croiser la route de l’Argentin lors de la phase à élimination directe, pour un ultime choc des légendes.

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¿Cristiano muy molesto? 😳



El Bicho decidió ignorar deliberadamente a un reportero cuando le preguntaron sobre Lionel Messi. 🇵🇹



¡Momentos de tensión!



📹 @pablo_LMtz pic.twitter.com/VM9StF85yr — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 23, 2026

« Je ne sais pas quoi te répondre, car c’est une question qui n’a pas de sens. Ce serait génial. Mais le plus important, c’était de gagner pour se qualifier dans la phase de poules et d’être prêts pour la suite. Nous savons que nous aurons un match difficile contre la Colombie. J’ai bien joué, j’ai marqué et j’ai aidé l’équipe, qui était très en forme ». Mais après avoir répondu à une question suivante sur le Portugal, CR7 a été relancé sur le sujet Messi par un autre journaliste. « Hier, Lionel Messi a marqué deux fois, Mbappé… » Agacé, Ronaldo s’est alors tourné vers un autre journaliste et lui a fait signe de poser sa question. « Ça dépend de la question, sinon, je ne réponds pas. » Agacé le CR7.