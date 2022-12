Chelsea met 120 M€ sur la table pour une star du Mondial, Olivier Giroud d’accord avec l’AC Milan

L’Albiceleste chez les Blues

En Angleterre, le mercato de Chelsea fait parler ! Les Blues vont mettre le paquet sur une nouvelle star du foot. The Times parle d’un chèque de 106 M£, soit environ 120 M€ ! Et comme le rapporte le quotidien anglais dans ses pages intérieures, il s’agit d’Enzo Fernandez, le milieu de Benfica ! Fraîchement élu meilleur jeune joueur du Mondial, il attise les convoitises depuis. Et si on en croit Record, au Portugal, l’offre pourrait même être supérieure aux 120 M€, soit le montant de la clause libératoire de l’Argentin ! Décidément, tous les clubs anglais se l’arrachent. On le rappelle, Benfica avait déjà refusé une proposition à 100 M€ de la part de Newcastle il y a quelques jours…

Giroud le Milanais

Du côté de l’Italie, c’est Olivier Giroud qui fait la Une de La Gazzetta dello Sport. Hier, on vous rapportait que l’AC Milan voulait prolonger le meilleur buteur de l’histoire des Bleus. Et bien, si on en croit le journal au papier rose, un accord aurait déjà été trouvé avec Giroud ! Il rentre justement à Milan aujourd’hui, et l’officialisation de cette prolongation devrait arriver très vite, durant le mois de janvier. En effet, les discussions étaient déjà en cours depuis quelque temps, ce qui a facilité cet accord. D’après La Gazzetta, il devrait prolonger seulement d’une année supplémentaire, donc jusqu’à l’été 2024. Son salaire devrait rester proche de ce qu’il touchait déjà au club lombard, soit environ 3 M€ par an.

Félix poussé vers la sortie

Allez, direction l’Espagne maintenant avec le journal Marca qui nous livre une information mercato qui concerne l’Atlético de Madrid. Les Colchoneros veulent se débarrasser de João Félix cet hiver, c’est leur objectif affiché. À la base, seul un transfert ne serait accepté, c’est ce qui a été affirmé dans la presse ibérique. Mais aujourd’hui Marca semble dire tout le contraire ! « Un prêt comme unique porte de sortie », titre ainsi le média. Il faut dire que le prix réclamé par le club en a refroidi plus d’un : entre 130 et 140 M€. Un prix trop élevé pour la plupart des candidats. Mais les dirigeants colchoneros ont visiblement changé d’avis. Pour l’instant, Manchester United semble toujours être le meilleur candidat !