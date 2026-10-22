Belgique : Thibaut Courtois révèle avoir été exclu du groupe WhatsApp

La relation entre Thibaut Courtois et la sélection belge continue de faire parler. Absent du rassemblement des Diables Rouges, le gardien du Real Madrid a fait une révélation surprenante concernant sa situation au sein de l’équipe nationale. Dans un entretien accordé à DAZN Belgique, le portier de 34 ans a expliqué avoir été retiré du groupe WhatsApp réunissant les internationaux belges. « Ils m’ont viré du groupe WhatsApp des joueurs. Ce groupe sert à communiquer des informations, notamment sur les entraînements. Il y a quelques messages de temps en temps, mais pas énormément non plus », a-t-il confié. Une situation qui illustre la distance qui s’est installée entre le Madrilène et ses partenaires en sélection. Malgré son statut et son expérience au plus haut niveau, Courtois ne fait donc plus partie de ce canal de communication interne, habituellement utilisé pour organiser la vie du groupe.

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Pour autant, Thibaut Courtois n’a pas fermé la porte à un retour sous le maillot de la Belgique. Le gardien madrilène assure rester disponible si la sélection a besoin de ses services, tout en réfutant l’idée selon laquelle il exigerait une place de titulaire pour revenir. « Je ne suis jamais arrivé en sélection en considérant que j’allais automatiquement jouer. Je connais mes qualités et je sais que je peux être important pour l’équipe. Personne n’a besoin de me garantir une place de titulaire », a-t-il précisé. Des déclarations qui visent à clarifier sa position alors que son avenir international continue de susciter des interrogations.