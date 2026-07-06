Coupe du Monde 2026 : Cristiano Ronaldo donne déjà des sueurs froides aux joueurs de l’Espagne !

C’est une drôle d’ambiance qui plane au-dessus du groupe portugais lors de cette Coupe du Monde 2026. Effectivement, si les Lusitaniens ont réussi à se hisser en huitièmes de finale - où ils défieront le voisin espagnol ce soir à 21h - les prestations de la bande de Vitinha sont loin de convaincre tout le monde. Le milieu de terrain parisien est d’ailleurs assez critiqué. Mais s’il y a un homme qui clive la fanbase portugaise, c’est bien Cristiano Ronaldo, titulaire à la pointe de l’attaque et auteur de trois réalisations pendant ce Mondial.

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Effectivement, pour beaucoup de fans, il handicape le jeu portugais, et l’équipe pourrait être meilleure sans lui. A contrario, d’autres estiment qu’il est toujours indispensable et qu’il fait toujours partie des meilleurs joueurs de la planète, et Roberto Martinez ne peut donc pas se passer de lui. Un débat public qui a dépassé les frontières portugaises, et qui est logiquement aussi suivi en Espagne, où, le Portugais compte aussi son lot d’admirateurs et de détracteurs, après avoir laissé une empreinte forte au sein du pays de Cervantes lors de son passage au Real Madrid.

Les joueurs espagnols redoutent Cristiano Ronaldo

Mais au sein des joueurs de la Roja, on le redoute clairement. Ils ont été plusieurs à encenser le joueur d’Al-Nassr ces dernières heures. « Le Cristiano qu’on voit lors de ce Mondial, ce n’est pas le même qu’il y a 6 ou 7 ans, quand il était à son prime », a d’abord confié le gardien Unai Simón, avant d’enchaîner : « mais on doit faire en sorte qu’il soit le plus loin possible de la surface. Lors de la finale de Ligue des Nations, il a eu un ballon dans la surface et il l’a envoyé au fond. Il a cette capacité à marquer qu’on aimerait tous avoir dans notre équipe. Dans la surface, il est autosuffisant pour tirer, trouver des passes, créer des espaces. Il a une grande expérience et des coéquipiers avec qui il joue depuis longtemps, il lit le jeu à merveille. S’il met un pied dans la surface, il est décisif. Il faut être préparé ».

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Gavi a aussi tenu à défendre l’ancien du Real Madrid. « Moi j’entends toujours ça (les critiques sur Cristiano Ronaldo, NDLR), mais ça vient de gens qui ne sont pas dans l’équipe, de fans. Ceux qui sont dans son équipe ont énormément de respect pour lui. Cristiano est un des meilleurs joueurs de l’histoire et il peut faire des différences à tout moment », a ainsi expliqué l’Andalou. « Je ne vais pas me focaliser sur lui, mais plutôt sur leurs défenseurs, car c’est contre eux que je vais me battre. Mais personne ne va découvrir Cristiano Ronaldo. Tout ce qu’il fait, ce qu’il a fait et le joueur qu’il est. Tout le monde sait le danger que sa présence sur le terrain représente pour n’importe quelle équipe », a de son côté expliqué l’attaquant Mikel Oyarzabal. Clairement, Pau Cubarsi et Aymeric Laporte, qui n’ont pas concédé le moindre but pour l’instant, sont prévenus…