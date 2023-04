Ligue des Champions : Pep Guardiola est déjà sous pression !

Pep Guardiola sera très attendu. Après la finale perdue contre le Chelsea de Thomas Tuchel, en 2021, le technicien catalan a essuyé un nouvel échec contre le Real Madrid, en demi-finale, lors de la saison dernière. Cette saison, alors que le titre de Champion d’Angleterre sera difficilement atteignable avec Arsenal au coude à coude, Pep Guardiola a tout de même assuré qu’il voulait absolument soulever la Coupe aux grandes oreilles. Un trophée qu’il n’a plus revu depuis son passage au Barça, en 2009 et 2011.

Pep Guardiola veut «absolument» gagner la C1

«Je veux absolument gagner la Ligue des Champions, mais il faut la mériter. Les gens disent toujours que je suis ici pour gagner la Ligue des champions. Mon rêve est de continuer à essayer de gagner toutes les compétitions et nous voici à nouveau en Premier League, FA Cup et Champions League», a-t-il d’abord expliqué, avant de revenir sur les derniers échecs. «La question se pose depuis six ou sept ans. Elle se pose chaque saison. Nous avons essayé chaque saison, mais il y a des équipes que vous affrontez et qui sont bonnes aussi. Nous voulons nous mesurer à un club d’élite comme le Bayern Munich. Le Bayern n’est pas là pour le match retour, il est là pour gagner demain.».

«Oui, la défaite contre Chelsea en finale est arrivée. Nous avons revu le match un mois plus tard et il n’était pas aussi mauvais que je le pensais. C’était un match serré, mais nous l’oublions et nous essayons à nouveau. Je ne vis pas dans le passé. Cela fait partie du jeu», a-t-il ajouté. «Je réfléchis trop parce que j’ai perdu. Peu importe la façon dont nous jouons, si nous perdons, nous perdons. Peut-être que certaines décisions étaient mauvaises, mais peut-être que j’en prendrai une autre et qu’elle sera exceptionnelle».

Pep Guardiola compte sur Erling Haaland

Mais cette saison, les choses semblent différentes avec l’arrivée d’Erling Haaland, l’attaquant tant attendu, qui est meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 10 buts. «Il est très important pour nous. Il est venu pour nous aider à remporter la Ligue des champions, tout en participant quotidiennement à la FA Cup et à la Premier League. C’est important d’avoir un joueur qui peut marquer à partir de rien. Contre Monaco, nous marquons six buts et nous sommes éliminés. Contre Tottenham, quatre buts et nous sommes éliminés», a souligné Pep Guardiola.

Si Pep Guardiola ne sera jugé définitivement qu’au match retour, il devra faire bonne impression devant son public pour ce choc tant attendu, qui sonne presque comme une finale, mardi (21 heures). La question de son avenir ne se posera qu’à l’issue du match aller pour le coach de 52 ans, qui reste toujours flou à ce sujet. «Quand je suis arrivé ici, je ne m’attendais pas à ce que cela dure aussi longtemps, mais dans la vie, ce que vous prévoyez pour l’avenir ne se produit généralement pas. Je suis ici, c’est tout».