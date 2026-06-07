Portugal : Rafael Leão se justifie après son carton rouge contre le Chili
À quelques jours de la Coupe du Monde 2026, le match amical entre le Portugal et le Chili (2-1) a été marqué par un épisode tendu avec une altercation en fin de première mi-temps. Rafael Leão a été directement impliqué dans cet accrochage, où il a mis un coup au visage de son adversaire, qui lui a valu une expulsion après intervention de l’arbitre. À noter que suite ce carton rouge, l’attaquant portugais pourrait manquer le match d’ouverture face à la RDC…
Rafael Leao et Roman expulsés en amical après cette bagarre !— L'Équipe (@lequipe) June 6, 2026
Le direct > https://t.co/mK0Cb23Chi#lequipeFOOT pic.twitter.com/WGg6RHUEVu
Après la rencontre, l’ailier portugais a tenu à s’expliquer sur les réseaux sociaux, assurant que son geste n’avait aucune intention agressive. « En ce qui concerne mon expulsion, je voulais simplement protéger mon coéquipier, sans jamais avoir l’intention de blesser l’adversaire ! », a-t-il écrit sur Instagram. Le joueur a également remercié les supporters portugais présents dans les tribunes : « merci à tous les Portugais qui ont créé une ambiance incroyable au Jamor, continuons ensemble », alors qu’il manquera le prochain match de préparation face au Nigéria.
En savoir plus sur
Les élections du Real Madrid enflamment la presse madrilène, le coup de sang de Leão pourrait lui coûter cher
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer