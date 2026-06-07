Portugal : Rafael Leão se justifie après son carton rouge contre le Chili

À quelques jours de la Coupe du Monde 2026, le match amical entre le Portugal et le Chili (2-1) a été marqué par un épisode tendu avec une altercation en fin de première mi-temps. Rafael Leão a été directement impliqué dans cet accrochage, où il a mis un coup au visage de son adversaire, qui lui a valu une expulsion après intervention de l’arbitre. À noter que suite ce carton rouge, l’attaquant portugais pourrait manquer le match d’ouverture face à la RDC…

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Rafael Leao et Roman expulsés en amical après cette bagarre !



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Après la rencontre, l’ailier portugais a tenu à s’expliquer sur les réseaux sociaux, assurant que son geste n’avait aucune intention agressive. « En ce qui concerne mon expulsion, je voulais simplement protéger mon coéquipier, sans jamais avoir l’intention de blesser l’adversaire ! », a-t-il écrit sur Instagram. Le joueur a également remercié les supporters portugais présents dans les tribunes : « merci à tous les Portugais qui ont créé une ambiance incroyable au Jamor, continuons ensemble », alors qu’il manquera le prochain match de préparation face au Nigéria.