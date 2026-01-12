Real Madrid : Florentino Pérez va tenter le gros coup Jürgen Klopp !

C’est la crise à Madrid. À peine six mois après son arrivée sur le banc du Real, Xabi Alonso a mis fin à son aventure à la tête de l’équipe première, ce lundi. L’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen est parvenu à un accord avec la direction madrilène, moins de 24 heures après la défaite en finale de la Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone (3-2).

« Le Real Madrid CF annonce que, d’un commun accord entre le club et Xabi Alonso, il a été décidé de mettre fin à son mandat d’entraîneur de l’équipe première. Xabi Alonso aura toujours l’affection et l’admiration de tous les supporters madrilènes, car il est une légende du Real Madrid et a toujours incarné les valeurs de notre club. Le Real Madrid restera toujours sa maison. Notre club remercie Xabi Alonso et toute son équipe technique pour leur travail et leur dévouement durant cette période, et leur souhaite bonne chance pour cette nouvelle étape de leur vie », a communiqué le club présidé par Florentino Pérez, qui n’a pas tardé à réagir en nommant Álvaro Arbeloa comme son successeur.

Deux grands noms envisagés pour s’asseoir sur le banc du Real

Un choix qui a surpris en Espagne. Si l’ancien latéral droit a réalisé un travail sérieux avec la Castilla, des doutes persistent quant à sa capacité à gérer un vestiaire rempli de stars et d’egos. Une nomination qui n’empêche toutefois pas la direction madrilène d’avancer en coulisses pour boucler l’arrivée d’un nom plus précieux. Selon nos informations, Florentino Pérez a déjà coché un nom pour prendre les rênes de l’équipe, et non des moindres : Jürgen Klopp (58 ans).

Depuis son départ de Liverpool en 2024 et son arrivée dans la galaxie Red Bull en janvier 2025 comme directeur du football, l’Allemand est régulièrement cité du côté du Real Madrid. Un entraîneur très apprécié par Pérez, qui rêve toujours de l’attirer malgré les récentes déclarations du PDG de Leipzig, Oliver Mintzlaff : « Jürgen Klopp a su tirer son épingle du jeu en nous rejoignant. Il se sent comme chez lui parmi nous et a déjà énormément appris. Son contrat ne comporte aucune clause libératoire et son engagement envers nous est total », expliquait-il en décembre. En cas d’échec sur ce dossier, la Maison Blanche garde également un œil sur le technicien italien Enzo Maresca (45 ans), récemment remercié par Chelsea et remplacé par Liam Rosenior. Une chose est sûre : si Arbeloa est aujourd’hui sur le banc du Real, Florentino Pérez n’a pas encore dit son dernier mot.