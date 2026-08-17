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RC Lens : les mots forts de Florian Thauvin sur Dino Toppmöller

Par Allan Brevi
1 min.
Florian Thauvin en action avec le RC Lens. @Maxppp
Lens 1-0 PSG

Après le succès lensois face au PSG, Florian Thauvin a évoqué au micro de L1+ la confiance rapidement installée avec Dino Toppmöller. Le nouvel entraîneur allemand l’a contacté dès sa nomination et les deux hommes ont pris le temps d’échanger longuement durant la préparation. Une proximité qui dépasse désormais le simple cadre sportif, puisque le capitaine artésien explique avoir un rôle important auprès de ses jeunes coéquipiers. « On a une relation extraordinaire avec le coach », a ainsi souligné Thauvin.

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Le Lensois s’est également attardé sur la personnalité de Toppmöller et son investissement quotidien. Il décrit un technicien totalement habité par son métier, avec lequel les discussions tactiques occupent une place centrale. « C’est un entraîneur passionné. C’est le mot qui le définit le mieux. Il vit et dort football », a expliqué l’ancien de l’OM. Thauvin apprécie notamment son approche offensive et sa volonté d’imposer un pressing agressif, même si le contexte d’un match contre le PSG a obligé Lens à davantage subir après l’expulsion de Kyllian Antonio.

Pub. le - MAJ le
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