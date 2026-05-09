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Le Real Madrid a trouvé la taupe

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Florentino Pérez @Maxppp

C’est le sujet qui revient ces dernières heures du côté du Real Madrid. Après les grosses révélations sur la bagarre qui a éclate entre Tchouameni et Valverde et quelques jours après la fuite d’une altercation entre Rudiger et Carreras, on se demande bien qui est la taupe du vestiaire. Interrogé à ce sujet, le coach Alvaro Arbeloa a été très clair. «Je le répète, car je n’ai peut-être pas été assez clair : divulguer des informations sur ce qui s’est passé dans les vestiaires, c’est comme trahir le Real Madrid. Son blason. C’est un acte de déloyauté.»

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Ce samedi matin, le quotidien espagnol El Pais révèle que le Real Madrid a identifié la taupe du vestiaire. Une source interne a confié au média espagnol : «on a identifié plusieurs suspects dans cette affaire». Le média précise qu’il se peut donc qu’il n’y ait pas qu’une seule taupe et ce n’est surtout pas impossible que ce ne soit pas un joueur du vestiaire mais plutôt un salarié du club.

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