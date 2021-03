OM : Pol Lirola annonce déjà la couleur pour son avenir

La suite après cette publicité

Le bon soldat Hiroki Sakai (30 ans), il l'a déjà presque fait oublier. Pol Lirola (23 ans) s'est, en l'espace de 13 apparitions toutes compétitions confondues, imposé immédiatement du côté de l'Olympique de Marseille, où il est arrivé cet hiver sous forme d'un prêt en provenance de la Fiorentina.

L'Espagnol se sent comme un poisson dans l'eau dans son nouvel environnement, encore plus depuis la prise de fonction de Jorge Sampaoli, qui a transmis une énergie nouvelle au groupe marseillais. Le jeune homme ne se pose d'ailleurs pas trop de questions sur son avenir, comme il l'a confirmé à La Provence.

Aucun doute

«Mon envie ? Rester ici ! C’est le club parfait pour moi, j’adorerais rester, mais ça ne dépend pas que de moi. De mon côté, je jouerai tous les matches à 100 %. Je me sens très bien ici, je ne suis qu’à 4 heures de route de la maison, Barcelone (rires)», a-t-il assuré avant de poursuivre. «Il (Pablo Longoria) m’a dit de bien jouer, de rester tranquille et qu’on aurait le temps de discuter plus tard. (...) Non, c’est une option d’achat classique. Si à la fin de la saison, l’OM veut me garder, il faudra négocier avec la Fiorentina».

L'Ibère, très performant dans son rôle de piston droit dans le système de son nouveau coach argentin, ne se pose aucune question : l'OM est le club qui lui faut pour la suite de sa carrière, et ce, malgré la crise survenue ces dernières semaines. «Des doutes ? Non, parce que depuis que je suis arrivé, j’ai pu voir à quel point ce club est grand, je vois ça au centre d’entraînement, au stade. Rien que pour ça, ça vaut la peine d’être ici», a-t-il conclu. Le message est passé. À l'OM de trancher désormais.