CdM 2026 : la phrase de Danilo sur la France qui fait polémique au Brésil

Les propos de Danilo continuent de faire énormément réagir au Brésil. En conférence de presse, le latéral de la Seleção a reconnu que le Brésil ne disposait pas encore de la même maturité que les grandes nations du moment, citant notamment la France et l’Argentine. Une sortie lucide, mais qui passe mal dans une partie de l’opinion brésilienne, où certains estiment qu’un tel discours fragilise l’image de la Seleção en pleine Coupe du Monde 2026. Ces déclarations ont rapidement ouvert un débat national sur le niveau réel du Brésil face aux favoris de la compétition.

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Dans la foulée, l’ancien international brésilien Dunga n’a pas tardé à réagir avec fermeté. L’ancien capitaine et Champion du Monde 1994 a déclaré : « je n’ai jamais imaginé des joueurs dire qu’ils sont inférieurs à la France ou à l’Argentine. C’est inadmissible. » Il a également élargi son propos en critiquant la manière dont le sélectionneur Carlo Ancelotti est perçu, estimant qu’un entraîneur brésilien subirait davantage de pression dans un contexte similaire. Voilà qui est clair…