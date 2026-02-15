L1 : tombeur de l’OGC Nice, l’OL prend ses distances avec l’OM

En clôture de la 22e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais, troisième au coup d’envoi, accueillait l’OGC Nice, quatorzième, sous les yeux de Rayan Cherki. Une rencontre importante pour les Gones qui pouvaient enchaîner avec un 13e succès de rang toutes compétitions confondues et ainsi revenir à six petites longueurs du PSG. Pour cette affiche, Paulo Fonseca optait pour 3-4-3 avec le retour de Tolisso, aligné aux côtés de Sulc et Nartey. En face, les Aiglons se présentaient en 4-2-3-1 avec Wahi à la pointe de l’attaque. Ce dernier, touché par Hateboer, voyait finalement sa soirée s’écourter au bout de quelques minutes de jeu…

Pas remis du duel avec le défenseur néerlandais de l’OL, il cédait sa place au jeune Kaïl Boudache (6e). Un premier gros coup dur pour le Gym, qui restait malgré tout menaçant sur le but lyonnais. Servi par Cho, Diop était d’ailleurs tout proche d’ouvrir le score mais Niakhaté revenait in-extremis pour sauver les siens (22e). Gêné par le pressing niçois et un duo Sanson-Vanhoutte très performant, l’OL déjouait. Les offensifs azuréens multipliaient, eux, les prises de profondeur mais le tableau d’affichage n’évoluait guère.

L’OL poursuit sa folle série

Juste avant la pause, Louchet déposait un centre parfait sur la tête de Boudache mais le buteur niçois voyait sa reprise de la tête terminer dans le petit filet rhodanien (42e). Et ce qui devait arriver arriva… Dominé, l’OL trouvait finalement la faille dans le temps additionnel du premier acte. Au départ et à la conclusion d’un joli mouvement collectif, Tolisso faisait chavirer le Groupama Stadium et Rayan Cherki, présent pour ce rendez-vous (1-0, 45+1e). Au retour des vestiaires, les débats s’avéraient équilibrés. Si Sulc et Nartey se montraient toujours aussi remuants, Louchet sonnait lui la charge pour le Gym.

La rencontre basculait finalement à l’heure de jeu. Bousculé par Hateboer dans la surface, Vanhoutte réclamait un penalty mais l’arbitre ne bronchait pas (64e). Sur la séquence suivante, l’OL faisait le break. Au terme d’un nouveau rush solitaire XXL, Sulc servait Nartey en retrait, qui feintait la défense niçoise avant de fusiller Dupé à bout portant (2-0, 64e). Dans le dernier quart d’heure, Yaremchuk et Kamara disputaient leurs premières minutes et l’OL gérait son avance pour s’offrir un nouveau succès (2-0). Avec cette victoire, Lyon conforte sa troisième place et revient à 6 longueurs du PSG. L’OGC Nice reste 14e.