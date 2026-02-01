Real Madrid : Jude Bellingham absent un mois !

Gros coup dur pour le Real Madrid et Jude Bellingham. Ce dimanche, le club espagnol a, en effet, confirmé la blessure de son joueur. «Après les examens réalisés aujourd’hui sur notre joueur Jude Bellingham par les Services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué avec une blessure au muscle semitendineux de sa jambe gauche», indique les Merengues.

Blessé dans les premiers instants de la rencontre face au Rayo Vallecano, l’Anglais va désormais devoir prendre son mal en patience puisque Marca précise, de son côté, qu’il devrait manquer un mois de compétition. Une très mauvaise nouvelle quand on connaît les limites collectives de la Casa Blanca cette saison…