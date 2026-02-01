Menu Rechercher
Commenter 4
Liga

Real Madrid : Jude Bellingham absent un mois !

Par Josué Cassé
1 min.
Jude Bellingham @Maxppp

Gros coup dur pour le Real Madrid et Jude Bellingham. Ce dimanche, le club espagnol a, en effet, confirmé la blessure de son joueur. «Après les examens réalisés aujourd’hui sur notre joueur Jude Bellingham par les Services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué avec une blessure au muscle semitendineux de sa jambe gauche», indique les Merengues.

La suite après cette publicité

Blessé dans les premiers instants de la rencontre face au Rayo Vallecano, l’Anglais va désormais devoir prendre son mal en patience puisque Marca précise, de son côté, qu’il devrait manquer un mois de compétition. Une très mauvaise nouvelle quand on connaît les limites collectives de la Casa Blanca cette saison…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Jude Bellingham

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Jude Bellingham Jude Bellingham
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier