PL : Newcastle croque West Ham au grand bonheur de Tottenham

À St James’ Park, Newcastle a confirmé sa solidité à domicile en s’imposant face à West Ham lors de cette 37e journée de Premier League. Les Magpies ont rapidement pris les commandes du match grâce à Woltemade, buteur dès la 15e minute sur une passe de Barnes. Dans la foulée, Osula a doublé la mise à la 19e minute, bien servi par Ramsey, permettant à Newcastle de rentrer aux vestiaires avec un avantage confortable et mérité de deux buts.

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En seconde période, les hommes d’Eddie Howe ont continué sur leur lancée et ont fait le break à la 65e minute grâce à un second but d’Osula, cette fois servi par Willock. West Ham a tout de même réduit l’écart à la 69e minute par Castellanos, sur une passe de Hermansen, mais sans jamais réellement relancer la rencontre. Solides et efficaces, les Magpies ont géré leur avance jusqu’au bout pour s’imposer (3-1) dans un match maîtrisé de bout en bout. Avec ce revers, les Hammers sont toujours 18es, derrière Tottenham provisoirement sauvé avec un match en moins.