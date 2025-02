PSG : Nasser Al-Khelaïfi très heureux des prolongations

En amont de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco, à suivre en direct commenté sur notre site, le club francilien a annoncé pas moins de sept prolongations de contrat. D’abord, avec celles des "titis" Yoram Zague, Ibrahim Mbaye et Naoufel El Hannach, mais aussi avec celles d’Achraf Hakimi (2029), Vitinha (2029), Nuno Mendes (2030) et du coach Luis Enrique (2027). Des prolongations bouclées, pour le plus grand bien de Nasser Al-Khelaïfi, le Président du Paris Saint-Germain.

La suite après cette publicité

«Nous sommes ravis d’annoncer la prolongation de notre entraîneur Luis Enrique et de six joueurs fantastiques qui continuent à construire leur avenir au Paris Saint-Germain. Ces annonces sont de nouveaux exemples des fondations solides et à long terme que nous avons établi au Paris Saint-Germain - basées sur le développement des meilleurs talents, qui croient au projet, qui se battent pour le maillot, et qui placent le collectif au-dessus de tout. Je suis particulièrement reconnaissant à notre entraîneur, Luis Enrique, qui a fait progresser le Club et l’a fait évoluer sur le plan culturel en si peu de temps. Nous pouvons être très enthousiastes pour l’avenir du Paris Saint-Germain», a-t-il indiqué sur le site officiel du club.