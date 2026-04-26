Le FC Nantes a déjà trouvé son nouveau coach pour la Ligue 2

Ce n’est pas encore terminé, mais ça y ressemble fortement. Relégué à neuf points de Nice premier relégable (qui joue actuellement contre l’Olympique de Marseille) et à cinq longueurs de l’AJ Auxerre qui est barragiste, le FC Nantes est en grande difficulté. Les Canaris ont d’ailleurs affiché une mine déconfite ce dimanche après un scénario cruel où ils se sont inclinés 2-1 contre le Stade Rennais. Plus que jamais, le spectre de la Ligue 2 rôde sur le club des Bords de l’Erdre.

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Si la relégation se rapproche et que les Canaris pourraient regoûter à la Ligue 2 pour la première fois depuis la saison 2012/2013, la préparation de la saison prochaine a lieu et il faudra un environnement bien plus stable pour espérer briller que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Ainsi, Nantes a connu trois coachs cette saison avec Luis Castro, Ahmed Kantari et Vahid Halilhodžić. Si le Bosnien terminera la saison avec la volonté de sauver les Nantais, trouver son successeur est la mission des dirigeants.

Olivier Pantaloni est intéressé par Nantes

Ses derniers auraient d’ailleurs fait une grande avancée puisque selon Ouest France, Olivier Pantaloni est la priorité des neuf fois champions de France pour la saison prochaine. Actuel club du FC Lorient et ayant déjà annoncé son départ des Merlus, le technicien corse réalise un parcours solide avec le club breton. Promu en Ligue 1 la saison dernière, il a accroché un maintien facile à la tête de l’actuel neuvième de Ligue 1.

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Considéré comme un candidat idéal qui a l’expérience de la Ligue 2 après avoir passé dix ans à la tête de l’AC Ajaccio, Olivier Pantaloni a su faire monter l’ACA et le FC Lorient en Ligue 1. Un CV qui paye pour lui et le place comme le grand favori aux yeux du bord nantais. Un intérêt qui semble séduire Olivier Pantaloni puisqu’il serait réciproque. Néanmoins, Nantes n’est pas seul puisque Toulouse l’envisage également comme possible remplaçant de Carles Martinez Novell.