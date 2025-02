OM : Pierre-Emile Højbjerg est déjà fan d’Ismaël Bennacer

Solide dauphin du PSG, l’OM accueillera Saint-Étienne, ce samedi, à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. A la veille de ce rendez-vous, Pierre-Emile Højbjerg s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour le milieu danois d’adresser quelques mots forts à l’égard d’Ismaël Bennacer, arrivé en fin de mercato hivernal. «Avant tout, Ismaël est un joueur très doué, d’une très grande qualité, il n’est pas là depuis très longtemps mais tu sens son envie de s’intégrer au groupe. C’est important quand de nouveaux joueurs arrivent qu’ils s’intègrent, souhaitent apprendre et ça permet à l’équipe d’être meilleure, c’est magnifique. Ismaël est un mec avec un bon cœur et un grand talent», a tout d’abord avoué PEH.

Relancé sur son association avec l’ancien joueur de l’AC Milan, le milieu de 29 ans a tenu à souligner la richesse de l’effectif olympien. «Chaque joueur a ses qualités à lui, l’équipe a beaucoup de très bons joueurs et si on veut avoir du succès, il faut ces joueurs qui montent le niveau, pas seulement en match mais aussi la semaine et Valentin, Ismaël font partie de ces joueurs après c’est le coach qui fait ses choix. Les joueurs donnent leur valeur, leur qualité et le coach prend ses décisions». Le message est passé.

