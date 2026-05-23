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Premier League

PL : Régis Le Bris sacré entraîneur de la saison par The Athletic

Par Allan Brevi
1 min.
Régis Le Bris, l'entraineur de Sunderland @Maxppp

Régis Le Bris a été désigné entraîneur de la saison 2025/2026 en Premier League par le média anglais The Athletic, récompensant une saison exceptionnelle sur le banc de Sunderland. Promu dans l’élite, le club anglais a déjoué tous les pronostics en s’installant durablement dans la première moitié de tableau, avec 51 points avant la dernière journée et encore en course pour une qualification européenne. Une performance rare pour une équipe fraîchement montée, saluée comme l’une des grandes surprises de l’exercice.

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The Athletic | Football
𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻

🥇 Regis Le Bris | Sunderland

“Newly-promoted teams are not supposed to reach the heights that Sunderland have hit this season.

“Le Bris has been the man to make it all possible.” - @PJBuckingham

#PL | #TAFCAwards26
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Dans son analyse, The Athletic souligne le rôle central du technicien français, décrit comme un entraîneur « rigoureux et tactiquement très affûté », véritable architecte de cette réussite. Le média britannique insiste sur sa capacité à transformer profondément Sunderland en seulement deux saisons, au point de faire oublier les standards habituels des clubs promus. Le Bris affiche notamment un bilan remarquable, avec autant de défaites en Premier League que des cadors comme Liverpool sous Arne Slot, preuve de la solidité de son travail et de la cohérence de son projet."

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