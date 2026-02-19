Un grand danger vient perturber les installations d’Angers

C’est la panique au SCO ce jeudi après-midi. En effet, les installations d’Angers, à La Baumette, sont fortement impactées par la crue exceptionnelle de la rivière de La Maine, qui ne cesse de monter depuis plusieurs jours dans le département. La ville est placée en vigilance rouge pour crues et plusieurs équipements autour du camp d’entraînement ont été fermés en raison de l’eau qui envahit progressivement le secteur. Dans ce contexte qui commence à inquiéter les habitants et la formation de Ligue 1, certaines installations sportives y compris des terrains de La Baumette, ont vu leurs surfaces submergées comme le montre ces images du Courrier de l’Ouest publiée sur X.

Le niveau de la Maine pourrait atteindre des hauteurs inédites, et les infrastructures seraient donc fragilisées si tout ne revient pas à la norme. Par ailleurs, le club angevin va devoir réfléchir à l’organisation qui sera mise en place ce dimanche pour accueillir le LOSC, pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Le coup d’envoi est prévu à 17h15, mais la ville pourrait encore être sous les eaux, face à d’importantes inondations et la rencontre est même menacée. Les prochaines 48 heures risquent d’être délicates pour l’actuel 11e du championnat…