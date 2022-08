Accord total pour le transfert d'Amine Gouiri au Stade Rennais !

La suite après cette publicité

C'est un des dossiers qui anime cette fin de mercato. En France du moins, où certains clubs comptent encore frapper fort. C'est le cas du Stade Rennais, qui n'a pas spécialement bien lancé sa saison en Ligue 1, avec une petite victoire en quatre journées et une treizième place au classement. C'est aussi le cas de l'OGC Nice, dix-huitième et qui n'a toujours pas connu la victoire cette saison.

Et les deux clubs vont être impliqués dans une double-opération plutôt conséquente d'ici jeudi soir et la fin du mercato. Ce matin, nous vous dévoilions ainsi en exclusivité sur Foot Mercato qu'un accord avait été trouvé pour que Gaëtan Laborde poursuive sa carrière sur la Cote d'Azur. Un montant de 20 millions d'euros sera ainsi réglé par les Aiglons aux Bretons, alors que ces derniers doivent encore se mettre d'accord avec l'attaquant.

Un échange de pièces

Amine Gouiri lui doit faire le chemin inverse. Et selon nos informations, c'est presqud bouclé. L'accord est quasiment total, et l'attaquant a été convaincu par le discours de Bruno Genesio, l'entraîneur de Rennes. Il ne sera pas dans le groupe pour le match à Lille de demain soir, et rejoindra la Bretagne dans les prochaines heures. Le joueur de 22 ans a déjà prévenu ses coéquipiers hier, toujours d'après nos sources.

Il s'agirait d'une sorte d'échange "déguisé" entre les deux clubs, qui fait également leurs affaires sur le plan financier. Un peu en difficulté ces derniers mois après avoir réalisé de très belles choses sous la tunique rouge et noire, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais va donc pouvoir se relancer en Bretagne, où il retrouvera notamment Martin Terrier.