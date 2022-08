Le clan Frenkie De Jong répond froidement au Barça

L'avenir de Frenkie De Jong au Barça commence à inquiéter. En raison de son salaire trop élevé pour les finances du FC Barcelone, Frenkie de Jong est poussé vers la sortie depuis le début de l'été et son club est prêt à tout pour le faire partir. Joan Laporta et son équipe pourraient attaquer l'ancienne direction pour criminalité afin de résilier le contrat actuel du joueur pour revenir à un contrat précédent, où son salaire était moins conséquent, comme l'a révélé The Athletic.

Cependant, les dernières révélations d'ESPN affirment que la tâche restera bien compliquée pour le club blaugrana. En effet, des sources proches du joueur auraient affirmé au média américain que le contrat est bien légal et qu'une lettre envoyée par le Barça avait pour but de mettre la pression sur le milieu de terrain néerlandais, uniquement pour qu'il accepte de réduire son salaire, ou bien de quitter tout simplement le club. La tension monte entre le Néerlandais et Barcelone.