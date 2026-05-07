PSG : l’Espagne s’en mord les doigts pour l’ancien paria Luis Enrique

Luis Enrique a tout gagné. Ou presque. Hier soir, son équipe a obtenu le nul (1-1) mais elle s’est qualifiée pour la finale de la Ligue des Champions sur la pelouse de l’Allianz Arena face au Bayern Munich. Depuis, le technicien espagnol est couvert d’éloges. C’était déjà le cas la semaine dernière après la victoire 5 à 4 lors de la 1/2 finale aller. C’est pareil ce jeudi, au lendemain d’une nouvelle masterclass de son équipe. Même ceux qui ont été les plus virulents à son égard s’inclinent. Daniel Riolo en tête. Le journaliste de RMC Sport n’a pas été tendre avec l’Asturien, qu’il avait surnommé "Géo-trouvetou ou dont il avait dit que c’était une erreur de le recruter. Hier, il a admis : « je suis convaincu que le PSG est encore plus fort que l’année dernière. C’est franchement incroyable.» Une façon de saluer le travail de Lucho. Jamie Carragher qui était en froid avec le coach depuis la 1/2 finale perdue face au BVB, a lui présenté ses excuses.

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L’Espagne présente ses excuses

«Luis, j’aimerais m’excuser pour mon comportement à Dortmund lors des demi-finales où je portais une écharpe de Dortmund. Mais comme nous le savons tous, parfois, on boit quelques verres et on s’emporte un peu. Je m’excuse. Nous aimons absolument votre équipe pour ce que vous avez fait l’année dernière. Vous êtes une joie absolue à regarder pour les deux dernières saisons de Ligue des Champions. Et félicitations de retrouver la finale. Bien joué, monsieur.» En Espagne aussi certains ont fait leur mea-culpa auprès du coach du PSG. C’est le cas de Marca qui a écrit : «quel sélectionneur nous avons perdu avec Luis Enrique…On manquait de patience à son égard. On ne le comprenait pas, et on ne lui pardonnait pas ses rares erreurs. En matière d’équipes nationales, nous ne sommes pas un pays habitué à l’unité. Nos préjugés envers les clubs nous empêchent de porter un jugement serein, d’avoir un regard détaché et objectif. Un scénario similaire s’est produit avec Luis Enrique. Ses sessions de questions-réponses sur Twitch – avec un lien inédit avec les supporters –, la convocation de trop de joueurs d’un même club, et le choix de titulariser Rodri en défense centrale : autant de détails exploités pour crucifier l’entraîneur asturien. »

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Marca poursuit : «le fait que l’équipe ait une identité forte, une approche ambitieuse, et qu’elle joue toujours de la même manière, quels que soient les joueurs sur le terrain, n’a guère compté. L’erreur a été de douter de ses compétences d’entraîneur simplement parce qu’il n’était pas apprécié. Et on l’a condamné pour avoir perdu une Coupe du Monde aux tirs au but, lors d’un match qu’il avait dominé de bout en bout. Face à un adversaire qui, soit dit en passant, a failli lui aussi éliminer la France (…) Aujourd’hui, cet entraîneur qui a semé la division, transmis l’hostilité et mené l’Espagne à la dérive est en passe de remporter son troisième titre en Ligue des Champions, sauf intervention d’Arsenal. Il est à un pas de réaliser l’impensable dans un club où stars et entraîneurs, millions et millions d’euros, ont défilé. Le PSG est aujourd’hui une grande équipe, une Équipe, avec un grand E, car Luis Enrique est à sa tête. Aujourd’hui, nous nous vantons d’un entraîneur attaqué de toutes parts. »

Luis Enrique, une fierté nationale

En effet, l’Asturien avait été victime de pas mal de critiques quand il dirigeait la Roja. Son succès au PSG est aussi un échec pour le foot espagnol qui n’a pas su le comprendre selon Marca. Il est à présent un modèle et une référence de l’autre côté des Pyrénées. AS le félicite. «Avec Luis Enrique, le PSG a tenté le tout pour le tout, une stratégie inédite jusque-là : la patience. Le club lui a accordé les pleins pouvoirs et a adopté une approche de « dégalacticisation ». Plus d’équipe, moins de prestige. En trois ans, ils se sont séparés de Messi, Neymar, Mbappé, Ramos, Mukiele et Donnarumma, certains encore au sommet de leur art mais avec des palmarès impressionnants, pour d’autres affichant la même soif de victoire que ceux dont la carrière est au point mort : Vitinha, Barcolá, Kang-in Lee, Pacho, Doué, Neves, Kvaratskhelia, Dro… Et ils ont relancé Dembélé, un talent brillant au parcours irrégulier, qui a accédé au Ballon d’Or grâce à un simple (ou peut-être pas si simple) changement de mentalité et d’habitudes sur et en dehors du terrain.»

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ABC Deportes s’est aussi incliné face à Lucho, devenu une fierté nationale avec ses succès parisiens. «Le grand secret du PSG de Luis Enrique réside dans ses jambes. C’est la deuxième finale consécutive pour l’équipe de Luis Enrique, mais aussi la confirmation d’un avantage qui va bien au-delà du simple talent : ses joueurs abordent les phases finales avec une énergie supérieure à celle de tous leurs adversaires. Dans une saison marquée par un calendrier surchargé, la rotation d’effectif s’est avérée précieuse. Alors que de nombreuses équipes européennes accumulent les blessures ou voient leurs joueurs poussés à leurs limites physiques après des mois de matchs tous les trois jours, le PSG est parvenu à répartir la charge de travail sans sacrifier sa compétitivité. C’est là que l’influence de Luis Enrique se fait pleinement sentir. Le PSG a trouvé un avantage compétitif précisément là où les grands clubs souffrent le plus aujourd’hui : la fatigue.»

Le PSG de Lucho, une référence

ABC Deportes a ensuite évoqué la patte Lucho : «mais tout cela serait vain sans la gestion interne de Luis Enrique. Les rotations ne fonctionnent que si les stars acceptent de ne pas jouer chaque minute. Et c’est là que l’entraîneur asturien a construit un vestiaire convaincu par le projet. L’image de mercredi le résume parfaitement : Dembélé, le Ballon d’Or en titre, a été le premier du trident offensif à être remplacé et a terminé le match depuis le banc, comme n’importe quel autre joueur. C’est là sans doute l’une des plus belles victoires du PSG.» El Confidencial en parle aussi. «Le moment où Luis Enrique a prouvé qu’il était au-dessus des stars du PSG. L’entraîneur espagnol a mené le PSG à sa deuxième finale consécutive de Ligue des champions après avoir éliminé le Bayern Munich, champion de Bundesliga. Luis Enrique a insufflé un esprit collectif où l’équipe prime sur l’individu.»

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Ce qui a d’ailleurs surpris agréablement pas mal de monde en Espagne et en Europe comme expliqué ce matin sur notre site. El Confidencial conclut ce festival d’éloges avec des mots forts sur Luis Enrique. «Pour Arsenal, ce PSG sera un véritable cauchemar. On peut arrêter le Bayern, mais ce PSG semble invincible. Luis Enrique a accompli un exploit indéniable : faire de son équipe le roi actuel de la Ligue des champions. Le roi est mort – le Real Madrid – et désormais, c’est le PSG qui règne.» Un PSG à la sauce Luis Enrique dont devrait s’inspirer certains selon un journaliste de la Cadena SER. « Si j’étais le prochain coach du Real Madrid, en arrivant dans le vestiaire, et sans rien dire, je mettrais ce match du PSG aux joueurs. C’est en courant comme ça qu’on arrive à jouer des finales de Ligue des Champions.» Luis Enrique a visiblement trouvé la recette du succès. Au pays, on aimerait bien qu’il la partage.