La réponse cash de Pablo Longoria aux accusations d’Eric Di Meco

« Beaucoup de supporters sont en train de se détourner de cette équipe. Beaucoup d’amis qui sont très fans de l’OM disent : ‘on n’en peut plus’. Ce n’est pas que l’affaire Rabiot. Comment tu peux t’attacher à une équipe qui change 20 joueurs (départs et arrivées) et des dirigeants qui te disent un truc et font le contraire ? Tu as l’impression qu’ils ne sont pas là pour les bonnes raisons. Leur intérêt, c’est de faire des transferts, ce n’est pas que l’équipe progresse, nous fasse rêver et gagne ». Voici ce que déclarait Eric Di Meco après la clôture du mercato. Une sortie qui n’a, semble-t-il, pas échappé à un certain Pablo Longoria.

Dans un entretien accordé à La Provence, le président marseillais a ainsi répondu sèchement à l’ancien défenseur. « Ça ne me fait pas de mal. Sincèrement, chacun a son opinion. Mais insinuer qu’il y a des délits, je trouve ça grave et je ne le tolère pas. Quand tu prends de l’expérience dans ce club, tu comprends que tu dois t’extraire des situations d’immédiateté, et avoir une vision plus globale. Sincèrement, je vais bien et je suis confiant. Un mercato fatigue toujours, surtout quand tu as un changement de stratégie au dernier moment, comme le départ de Rabiot, qui n’était pas prévu. Il faut s’adapter, ça demande de l’énergie ». Le message est passé.