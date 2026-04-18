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Premier League

PL : Rutter dégoûte De Zerbi et Tottenham à la dernière seconde

Par Valentin Feuillette
1 min.
De Zerbi face au Sporting @Maxppp
Tottenham 2-2 Brighton

Au Tottenham Hotspur Stadium, Tottenham accueillait Brighton pour cette 33e journée de Premier League dans un match disputé et rythmé. Les Spurs ont ouvert le score à la 39e minute grâce à Porro, bien servi par Simons, et semblaient alors maîtriser leur sujet. Cependant, les visiteurs avaient réagi juste avant la pause. En effet, Mitoma a égalisé dans le temps additionnel (45e+3), à la suite d’une passe de Gross, permettant à Brighton de rentrer aux vestiaires à hauteur, promettant ainsi un second acte haletant.

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En seconde période, Tottenham y croyait jusqu’au bout et pensait tenir une victoire précieuse après le but sensationnel de Simons à la 77e minute, idéalement servi par Bergvall. Mais dans un final complètement renversant, Brighton arrachait l’égalisation dans le temps additionnel par Rutter (90e+5), scellant un match nul spectaculaire (2-2). Les visiteurs avaient ainsi arraché un point inespéré, au terme d’une fin de match totalement débridée, laissant des Spurs de De Zerbi en KO technique. Au classement, Tottenham est toujours en grand danger avec cette 18e place.

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