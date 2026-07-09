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Coupe du Monde

Lamine Yamal se projette déjà vers un choc face à la France ou le Maroc

Par Sasha Nahon
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp
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Espagne Belgique
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Lamine Yamal se projette déjà vers la suite de la Coupe du Monde. Avant le quart de finale face à la Belgique, vendredi à 21 heures, le jeune attaquant espagnol a été interrogé par Mundo Deportivo sur une éventuelle demi-finale contre la France ou le Maroc. Deux adversaires qu’il connaît bien et qui possèdent une dimension particulière pour lui. « Nous gardons de bons souvenirs de la France, et ce serait très spécial pour moi de jouer contre le Maroc. L’avantage, c’est que ce sont deux grandes équipes de haut niveau. Quel que soit notre adversaire, nous essaierons de gagner et d’atteindre la finale », a expliqué le joueur du FC Barcelone.

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Après un début de tournoi perturbé par une blessure, Yamal retrouve progressivement son meilleur niveau. Le Barcelonais reste sur quatre titularisations consécutives et a disputé l’intégralité du huitième de finale remporté face au Portugal (1-0). Malgré une phase de groupes moins spectaculaire qu’espérée, le jeune phénomène affiche une grande confiance avant les rencontres décisives. « Plus les matches importants approchent, les demi-finales ou la finale, mieux je joue », a-t-il assuré, estimant que le quart de finale contre la Belgique pouvait être l’occasion pour lui et l’Espagne de franchir un nouveau cap.

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