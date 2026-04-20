Réunion de crise au Real Madrid

Quelques jours après l’élimination du Real Madrid en 1/4 de finale retour de Ligue des Champions face au Bayern, Álvaro Arbeloa a convoqué une réunion improvisée avec ses joueurs dimanche, selon The Athletic. Le technicien espagnol a notamment appelé à l’unité, malgré une période délicate pour le club madrilène. Dani Carvajal a également pris la parole dans la foulée pour appuyer ce message, une intervention particulièrement remarquée alors que le latéral, freiné par les blessures, n’a disputé que 13 matches de Liga cette saison et arrive en fin de contrat en juin.

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Malgré le contexte difficile actuellement au Real, plusieurs joueurs ont affiché leur soutien à Álvaro Arbeloa et à son staff. En interne en revanche, la tendance resterait à un départ de l’entraîneur en fin de saison, lui qui avait été promu en janvier pour remplacer Xabi Alonso.