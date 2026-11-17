En conférence de presse au siège de la FFF, Philippe Diallo a tenu à revenir sur sa relation avec Gianni Infantino, qu’il a lâché peu de temps après la Coupe du Monde 2026. «Les dernières fois que je l’ai vu, c’était à la Coupe du monde, lors de quelques matchs de l’équipe de France. Je le connais depuis plusieurs décennies, depuis qu’il était à l’UEFA. Je le connais bien, nous avons eu de bons rapports pendant toutes ces années. J’ai regretté qu’il ne se saisisse pas de cette occasion pour partager un certain nombre de ses projets qu’il avait en tête. J’ai considéré comme un acte de défiance de venir à nos matchs, de converser, sans me dire l’essentiel», a-t-il déclaré.

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Il en a aussi profité pour lancer une première pique à son concurrent. «Quand vous vous lancez dans une grande campagne comme ça, vous savez que c’est difficile mais je ne voulais pas me dérober. Donc, j’y vais mais mon concurrent est en campagne depuis des mois, volant d’un pays à l’autre avec les moyens de la FIFA. Et moi, j’arrive. Je ne crains pas ce retard parce que je pense que l’actuel président de la FIFA a fait une campagne solitaire. Aujourd’hui, il y a une alternative qui s’est créée dont les gens vont comprendre la signification. Le temps est suffisant pour faire en sorte que je porte puisse être majoritaire le 18 mars». La bataille politique est lancée.