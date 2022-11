CdM 2022 : Eden Hazard envoie une pique à l'Allemagne

À l'instar de nombre de nations européennes, la Belgique a été contrainte à renoncer au port du brassard « One Love », signe de protestation contre toutes les formes de discriminations. Invité à se prononcer sur la question à l'issue de la victoire des Diables Rouges face au Canada (1-0), l'attaquant du Real Madrid a semblé gêné d'être contraint à y répondre.

« Je ne suis pas à l’aise d’en parler parce que je suis là pour jouer au foot. On a été interdit un peu de… Je n’avais pas envie de commencer le match avec un carton jaune, ça aurait été embêtant pour la suite du tournoi. À refaire, peut-être que je le reporterai », a ainsi commenté le joueur de 31 ans, qui a également réagit au geste des joueurs allemands en amont de la rencontre face au Japon : « Ils auraient mieux fait de ne pas le faire et de gagner. On est là pour jouer au foot, je ne suis pas ici pour faire passer un message politique, des gens sont mieux placés pour ça. On veut être concentrés sur le football. » Ambiance.