Les notes des meilleurs joueurs d’EA FC 27 révélées

Alors que le nouveau EAFC 27 sortira fin septembre, les notes officielles du nouvel opus viennent d’être révélées ce lundi par EA Sports. Alors que Kylian Mbappé est l’égérie du jeu, il est aussi celui qui a la meilleure note du jeu avec un 91 que seul Erling Haaland possède également. En plus de Mbappé, deux autres Français sont notés à 90 avec Michael Olise et Ousmane Dembélé.

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The ratings are official. The debate has officially begun.



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Dans les joueurs à 90, Vitinha est également présent aux côtés de Rodri, Lamine Yamal, Harry Kane ou encore Jude Bellingham. Le contingent parisien est fortement représenté par la suite. Alors que Pacho, Nuno Mendes et Kvaratskhelia héritent d’un 89, Achraf Hakimi et Joao Neves sont notés à 88. A noter que Lionel Messi obtient la très belle note de 89, tout comme Vinicius, et que William Saliba, autre Français, est à 88.

Les notes des meilleurs joueurs du jeu :

91

Kylian Mbappé

Erling Haaland

90

Rodri

Ousmane Dembélé

Vitinha

Harry Kane

Michael Olise

Pedri

Lamine Yamal

Thibaut Courtois

Jude Bellingham

89

Gabriel

Gianluigi Donnarumma

Bruno Fernandes

Khvicha Kvaratskhelia

Nuno Mendes

Willian Pacho

Lionel Messi

Vini Jr.

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88

Jan Oblak

Declan Rice

William Saliba

Virgil van Dijk

Achraf Hakimi

João Neves

Joshua Kimmich

Luis Díaz