Les notes des meilleurs joueurs d’EA FC 27 révélées
Alors que le nouveau EAFC 27 sortira fin septembre, les notes officielles du nouvel opus viennent d’être révélées ce lundi par EA Sports. Alors que Kylian Mbappé est l’égérie du jeu, il est aussi celui qui a la meilleure note du jeu avec un 91 que seul Erling Haaland possède également. En plus de Mbappé, deux autres Français sont notés à 90 avec Michael Olise et Ousmane Dembélé.
The ratings are official. The debate has officially begun.— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) August 17, 2026
Football's best are in #FC27.
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Dans les joueurs à 90, Vitinha est également présent aux côtés de Rodri, Lamine Yamal, Harry Kane ou encore Jude Bellingham. Le contingent parisien est fortement représenté par la suite. Alors que Pacho, Nuno Mendes et Kvaratskhelia héritent d’un 89, Achraf Hakimi et Joao Neves sont notés à 88. A noter que Lionel Messi obtient la très belle note de 89, tout comme Vinicius, et que William Saliba, autre Français, est à 88.
Les notes des meilleurs joueurs du jeu :
91
Kylian Mbappé
Erling Haaland
90
Rodri
Ousmane Dembélé
Vitinha
Harry Kane
Michael Olise
Pedri
Lamine Yamal
Thibaut Courtois
Jude Bellingham
89
Gabriel
Gianluigi Donnarumma
Bruno Fernandes
Khvicha Kvaratskhelia
Nuno Mendes
Willian Pacho
Lionel Messi
Vini Jr.
88
Jan Oblak
Declan Rice
William Saliba
Virgil van Dijk
Achraf Hakimi
João Neves
Joshua Kimmich
Luis Díaz
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