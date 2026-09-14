Barça : la nouvelle déclaration forte de Lamine Yamal

Lamine Yamal s’affiche comme l’un des grands candidats au Ballon d’Or et estime même que le trophée pourrait se jouer entre lui et Kylian Mbappé. « Je pense que nous sommes peut-être deux, moi et Mbappé, mais je pense que cette année je le mériterais pour ce que j’ai gagné », a déclaré l’attaquant du Barça. Mais au-delà de cette ambition individuelle, le jeune Espagnol de 19 ans affiche surtout une volonté claire : continuer à empiler les titres sans jamais se satisfaire de ses premiers succès.

La suite après cette publicité

Déjà vainqueur d’un Euro, d’une Coupe du Monde, de trois Liga, de deux Supercoupes d’Espagne et d’une Coupe du Roi, Lamine Yamal refuse catégoriquement l’idée de se reposer sur ses lauriers. « Il y a eu de grandes stars du football, comme Leo (Messi), Cristiano (Ronaldo) ou Diego (Maradona), que je n’ai pas pu voir jouer, mais jamais personne n’avait remporté autant de titres aussi tôt. On peut citer le cas de Pelé, qui a certes remporté beaucoup de titres très tôt, mais pas récemment. Et certains pensent que, parce que j’ai gagné à un moment donné, je vais me relâcher, mais je sais que j’ai mille choses à faire pour entrer dans l’histoire du football », assure-t-il. Une ambition soutenue par Hansi Flick, Deco, Joan Laporta et Luis de la Fuente, tous convaincus de sa candidature au titre de meilleur joueur du monde.