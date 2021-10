Phil Foden veut pêcher avec Lionel Messi !

Le milieu offensif de Manchester City Phil Foden n'a jamais caché considérer l'attaquant du Paris Saint-Germain Lionel Messi comme son exemple dans le monde du football. L'international anglais est d'ailleurs revenu sur son admiration pour La Pulga dans un entretien accordé pour la promotion de FIFA 22, sorti le 26 septembre dernier.

« Si je devais passer toute la journée à la pêche et que je pouvais emmener une personne avec moi, cela serait Messi. Je le considère comme mon idole depuis que je suis petit. Si je pouvais juste m’asseoir et lui parler, je pense que ce serait le plus beau jour de ma vie », a-t-il déclaré à propos du sextuple Ballon d'Or.