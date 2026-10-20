Real Madrid : José Mourinho fait une annonce sur Vinicius Jr

À Madrid, Vinicius Junior ne met quasiment plus un pied devant l’autre, pendant que Yan Diomandé prend enfin ses marques et s’est montré décisif lors des deux derniers matchs de la Casa Blanca (2 buts, 1 passe décisive). De quoi lui permettre de doubler son coéquipier brésilien dans le onze de départ ? À la veille du match de Ligue des Champions face au RB Leipzig, José Mourinho a fait passer ses messages.

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Vinicius Jr n’est pas intouchable… mais il sera bel et bien titulaire demain. « Seul l’emblème du club est intouchable. Ce qui rend les joueurs intouchables, ce n’est pas le brassard, leur statut ou leur ancienneté, mais leur niveau sur le terrain. Demain, Vinicius jouera à l’aile gauche. Yan ne sait pas s’il jouera demain ou non, alors imagine un peu », a-t-il déclaré cet après-midi en conférence de presse.