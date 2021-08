Chelsea : l'Atalanta Bergame lorgne Tammy Abraham

À en croire Sky Sport Italia, une réunion est prévue entre Chelsea et l'Atalanta Bergame ce lundi pour des négociations autour de l'attaquant anglais Tammy Abraham. Le club bergamesque jouera ce week-end un match amical face à West Ham au London Stadium, ce qui sera l'occasion pour la direction des Orobici de rencontrer son homologue londonien. Chelsea demanderait environ 40 millions d'euros pour se séparer du pur produit de son centre de formation.

Ce transfert pourrait faire partie d'un jeu de chaises musicales entre les Blues, la DEA et l'Inter Milan. Si le buteur belge Romelu Lukaku quitte les Nerazzuri pour Londres, le club lombard verrait en le Colombien Duvan Zapata un possible successeur du Diable Rouge pour mener son attaque la saison prochaine. Et si départ du Cafetero il y a, l'Atalanta pourrait réinvestir l'argent reçu sur ce transfert pour enrôler l'international des Three Lions (6 sélections), qui ne serait donc pas l'attaquant titulaire de Chelsea en cas d'arrivée de Big Rom.