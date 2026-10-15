Inter Milan : Lautaro Martínez absent plusieurs semaines

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour l’Inter Milan. Battus par le Club Bruges (3-4) en Ligue des Champions, les Nerazzurri ont également perdu leur capitaine Lautaro Martínez sur blessure. Pourtant auteur d’un doublé face aux Belges, l’attaquant argentin a été touché à la cuisse gauche et a dû passer des examens médicaux ce jeudi à l’Institut Humanitas de Rozzano. Le verdict est tombé dans la foulée. « Les examens ont révélé une élongation musculaire des fléchisseurs de la cuisse gauche », a annoncé le club italien dans un communiqué officiel. Une blessure qui devrait éloigner le champion du monde 2022 des terrains pendant plusieurs semaines, avec un retour envisagé après la trêve internationale de novembre.

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Le sue condizioni 👇 https://t.co/2CuuT8aXE5 — Inter ⭐⭐ (@Inter) October 15, 2026

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Un véritable casse-tête pour Cristian Chivu, qui devrait devoir composer sans son principal atout offensif pendant sept rencontres. Cette indisponibilité intervient au pire moment pour l’Inter, déjà en difficulté sur la scène européenne avec deux défaites en autant de journées et aucun point au compteur. L’entraîneur roumain va donc devoir trouver de nouvelles solutions en attaque pour compenser l’absence de son capitaine, dont l’efficacité avait pourtant permis aux Milanais de rester dans le match face à Bruges. Si le club n’a pas encore communiqué de date précise pour son retour, l’objectif serait de récupérer Lautaro Martínez à l’issue de la prochaine trêve internationale.